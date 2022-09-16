Более 108 млрд рублей инвестируют в мусорные заводы в регионах ЦФО

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Российский экологический оператор профинансирует строительство мусороперерабатывающих заводов в регионах Центрального федерального округа, вложив более 108 млрд рублей, сообщил «360» генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, за 2021 год ЦФО отправил на переработку 51,8% всех отходов по стране, а на утилизацию — 77%.

Общая сумма инвестиций оценивается в 108,5 млрд рублей. Примерная мощность всех объектов составит 7,2 млн тонн, включая 3,9 млн тонн утилизации. Создание инфраструктуры в таком масштабе позволит регионам ЦФО приблизиться к выполнению показателей нацпроекта «Экология» опережающими темпами, — сообщил Буцаев.

Он также добавил, что в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» будет построен экологический парк, площадью более 8 га. На объекты парка, расположенного в городском округе Егорьевск Московской области, могут направить вторсырье с территории Москвы и Московской области, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областей. Инвестиции РЭО в создание инфраструктуры парка оцениваются в 1 млрд рублей.

Ранее РЭО предложил закрепить единую цветовую схему мусорных контейнеров, состоящую из шести цветов. Гендиректор ведомства Буцаев рассказал, что эта мера будет сопровождать введение раздельного сбора мусора в некоторых регионах России.