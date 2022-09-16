В России предложили законодательно закрепить новые цвета для мусорных баков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский экологический оператор (РЭО) предложил закрепить единую цветовую схему мусорных контейнеров, состоящую из шести цветов, сообщает «360». Гендиректор ведомства Денис Буцаев рассказал, что эта мера будет сопровождать введение раздельного сбора мусора в некоторых регионах России.

В правилах определяются подходы к организации раздельного накопления ТКО для тех субъектов РФ, которые приняли решение о введении на своей территории раздельного сбора отходов. <...> Чтобы не возникло путаницы, будет утверждена единая цветовая схема для баков, всего шесть цветов, — заявил Буцаев.

Согласно единой цветовой схеме мусорных контейнеров, синий бак будет предназначен для макулатуры и бумажных отходов, оранжевый — для незагрязненных пластмассовых изделий и металлолома, зеленый — для стекла, коричневый — для пищевых отходов, серый — для несортированных твердых коммунальных отходов, а желтый — для отходов, которые допускается выбрасывать в синий, оранжевый и зеленый баки.

Денис Буцаев ранее в ходе форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке призвал молодежь присоединиться к акции «Миллион Родине» и сдать макулатуру. Масштабная акция по сбору вторичного сырья пройдет с 15 сентября по 15 ноября. Глава РЭО заверил, что вся макулатура будет переработана на одном из 90 заводов и обретет новую жизнь.