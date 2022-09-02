Молодежь России призвали сдавать макулатуру Глава РЭО Буцаев призвал молодежь России сдавать макулатуру

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

В ходе форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев призвал молодежь присоединиться к акции «Миллион Родине» и сдать макулатуру. По его словам, можно построить хоть 1000 заводов по переработке отходов, но от этого «толку не будет» без личной вовлечённости в раздельный сбор мусора, пишет «360».

И здесь я хочу обратиться к вам с просьбой. Просьбой поддержать еще один наш проект — «Миллион Родине». Это акция по сбору макулатуры. Название акции не случайно. В Советском Союзе молодежь собирала миллион тонн вторсырья для подобного проекта. Тогда им это удалось за семь лет, — выступил с обращением Буцаев.

Масштабная акция по сбору вторичного сырья пройдет с 15 сентября по 15 ноября. Глава РЭО заверил, что вся макулатура будет переработана на одном из 90 заводов и обретет новую жизнь. Отходы могут переработать в упаковку для яиц или фруктов, туалетную бумагу или даже блокнот, добавил Буцаев.

В РЭО ранее предложили россиянам отказаться от одноразовой пластиковой упаковки букетов 1 сентября, так как ее практически невозможно переработать. Сообщается, что из-за этого скапливается огромное количество отходов, которые будут разлагаться десятки лет.