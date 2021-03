Более 100 судов должны пройти Суэцкий канал к утру 30 марта

https://static.news.ru/photo/773f90ec-90c6-11eb-ac6e-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority/dpa/Global Look Press

К 09:00 30 марта более 100 судов должны пройти Суэцкий канал. Об этом заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

Мы работаем над прекращением скопления судов. 113 кораблей пересекут канал с вечера сегодня до 08:00 (09:00 мск. — NEWS.ru) завтра, составлен график для прекращения образовавшейся пробки с обеих сторон, — цитирует ТАСС Рабиа.

Отмечается, что прохода через разблокированный Суэцкий канал в настоящий момент ожидают 422 корабля.

Контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал 24 марта По причине сильного порыва ветра он отклонился от курса и сел на мель. Судно застряло примерно в шести километрах к северу от южного устья канала неподалёку от города Суэц. В результате образовалась пробка из более чем ста судов, которая растянулась почти до Индии.

Представитель владельца судна Shoei Kisen Kaisha Ltd отметил, что авария не привела к утечкам нефтепродуктов. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Корабль грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрирован в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Как писал NEWS.ru, в результате инцидента в Суэцком канале застряли танкеры с нефтью на общую сумму свыше $400 млн. Если в ближайшие дни судоходство не будет восстановлено, в образовавшейся пробке окажутся ещё три танкера с грузом нефти на $160 млн.