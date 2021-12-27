Bloomberg: выросло число танкеров с газом, направляющихся из США в Европу

Количество танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) и направляющихся из США в Европу, за последние дни выросло на треть. Если 24 декабря таких судов было замечено 15, то теперь их число составляет 20, сообщает Bloomberg.

В Европу направилось 20 танкеров с американским газом, — подчёркивает агентство.

Bloomberg добавляет, что есть ещё 14 танкеров, которые, возможно, направляются в Европу. Однако они пока ожидают «окончательных распоряжений».

Значительный рост цен на газ в Европе начался в апреле-мае. Тогда средняя стоимость голубого топлива на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне $250–300 за тысячу кубометров. К 21 декабря цена газа достигла исторического максимума на фьючерсном рынке — $2190,4 за тысячу кубометров. Подобных устойчиво высоких цен в Европе не было с 1996 года.

Ранее стало известно, что Киев пока не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников, чтобы полностью исключить из этого процесса Россию. Об этом заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. По его словам, на данный момент для поставок сжиженного природного газа судами нет необходимой инфраструктуры, поэтому голубое топливо может поступать в страну только по трубам.