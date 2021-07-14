Bloomberg: Саудовская Аравия и ОАЭ договорились по сделке ОПЕК+

Саудовская Аравия и ОАЭ увеличат объёмы нефтедобычи до 3,65 млн баррелей. Обе страны договорились о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Взамен на компромисс со стороны Саудовской Аравии ОАЭ поддержат предложение саудовцев о продлении текущей сделки ОПЕК и России по ограничению добычи нефти с апреля по декабрь 2022 года, уточняет издание.

Изначально ОАЭ просили увеличить объёмы добычи с 3,2 млн баррелей в сутки (б/c) до 3,8 млн. Новый базовый уровень для Эмиратов начнёт действовать в мае следующего года. На предыдущих встречах представителей стран — участниц организации саудовцы требовали от представителей ОАЭ не выходить из соглашения.

Однако продолжительное время участникам обеих сторон не удавалось прийти к компромиссу. Эмираты не хотели продлевать сделку на невыгодных для себя условиях, саудовцы же настаивали на продлении соглашения при любых вариантах.

При этом все стороны ранее соглашались с тем, что в настоящее время нефтяному рынку необходимы дополнительные сырьевые объёмы. Участники даже выражали готовность увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки во втором полугодии 2021-го.

Саудовцы настаивали на одновременном продлении действующего соглашения в то время, как представители ОАЭ хотели пересмотреть подписанные с октября 2018-го года условия. В зависимости от объёмов базового уровня нефтедобычи в ОПЕК+ рассчитываются квоты на все страны-участницы за исключением России и Саудовской Аравии.

Международные эксперты опасались, что отсутствие компромисса между основными игроками делового сообщества приведёт в дальнейшем к дефициту предложения на рынке. Однако даже при возможном продлении сделки аналитики предполагают нехватку сырья для полного удовлетворения спроса на рынке.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о двойном ударе для России в случае падения спроса на нефть. По его словам, это произойдёт в ближайшие 10 лет. К этому времени финансовой системе государства нужно будет адаптироваться к минимальным ценам на нефть.