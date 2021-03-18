Bloomberg: санкции США по СП-2 могут коснуться компании Nord Stream 2 AG

Новый пакет санкций, которые администрация президента США Джо Байдена намерена ввести в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», может затронуть оператора строительства — компанию Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ограничительные меры могут затронуть Nord Stream 2 AG, а также страховую компанию, оказывающую услуги в рамках проекта, и ещё несколько других компаний, которые сотрудничают с судами, занимающимися прокладкой трубопровода в Балтийском море. По данным источников американского агентства, новый пакет санкций
Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что участвующие в проекте газопровода «Северный поток — 2» компании должны немедленно прекратить работу. По его словам, Госдеп отслеживает все действия по строительству и оценивает сообщения относительно участвующих в нём компаний.
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.
NEWS.ru писал, что запуск «Северного потока — 2» сделает мощность российских обходных газопроводов эквивалентной украинской ГТС, что снизит объёмы транзита через Украину до 35 млрд кубов. Это, в свою очередь, сделает прокачку газа через страну убыточной, считает независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.