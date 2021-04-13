Bloomberg: план Москвы по восстановлению экономики будет готов к 21 апреля

https://static.news.ru/photo/b195cae0-9c38-11eb-8cbf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ обсуждает план по восстановлению экономики после пандемии. Он должен быть готов к 21 апреля. Именно тогда президент России Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием. Об этом пишет Bloomberg.

По данным журналистов, меры держатся в строжайшем секрете. Их обсуждают в «бункере», который расположен на противоположной стороне от Белого дома. Якобы рассматривается возможность открыть Фонд национального благосостояния или повысить налоги.

Корреспонденты кремлёвского пула показали этот «бункер» — зданием напротив Белого дома является гостиница «Украина», сообщает РИА Новости.

В июне 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что план восстановления российской экономики после пандемии коронавируса и последующего кризиса обойдётся правительству в пять триллионов рублей. До конца сентября прошлого года власти должны были стабилизировать экономику, а к весне 2021 года завершить процесс восстановления. Устойчивый рост, по прогнозам, должен был начаться в третьем-четвёртом квартале будущего года.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить список инфраструктурных проектов для инвестиций средств Фонда национального благосостояния. Также глава государства поручил при участии общественных объединений предпринимателей разработать комплекс мер, побуждающих организации к увеличению объёма финансирования инвестпроектов, осуществляемых на территории РФ.