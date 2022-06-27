Bloomberg оценил возможный запрет на импорт золота из России Bloomberg: запрет на транзит российского золота будет иметь символическое значение

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Запрет на транзит российского золота, о котором, вероятно, объявят лидеры G7 на мадридском саммите, будет иметь символическое значение, считает один из аналитиков, опрошенных Bloomberg. Такое мнение обусловлено тем, что использование российского золота уже ограничено из-за западных санкций, введенных в отношении международных активов Банка России, пояснили в агентстве.

Влияние запрета на импорт российского золота странами G7, скорее всего, будет достаточно условным, учитывая, что отрасль уже приняла меры по ограничению российского золота. <...> Похоже, что это будет в значительной степени символическим решением, — считает эксперт.

Ранее экономист Питер Шифф сравнил решение президента США Джо Байдена об эмбарго на покупку золота у России с выстрелом себе в ногу. Он считает, что такая инициатива Байдена заставит страдать в первую очередь его граждан, а российскому руководителю она, напротив, окажет большую услугу.

О запрете на импорт российского золота в связи с ситуацией на Украине объявили четыре страны G7 — США, Великобритания, Канада и Япония. Ограничения будут распространяться на закупки вновь добытого и переработанного золота и не затронут уже приобретенное.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что такое решение может нанести значительный урон одной из самых значимых статей дохода РФ. По его мнению, страна потеряет $19 млрд.