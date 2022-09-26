Bloomberg назвал последствия мобилизации в России Bloomberg: мобилизация в России увеличит спад экономики и вызовет рост инфляции

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Частичная мобилизация, объявленная в России, может увеличить спад ВВП страны в 2022 году на 0,25%, то есть до 3,75%, говорится в отчете экономиста Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александра Исакова. Аналитик предположил, что инфляция в РФ может достигнуть 6,5% в 2023 году.

Опираясь на наши выводы из опыта Южной Африки 1980-х годов, рост расходов на оборону и рост государственного сектора будут иметь структурные эффекты, которые снизят потенциальный [годовой] рост примерно до 0,5% в следующие 5 лет, — написал Исаков.

По мнению аналитика, основным последствием мобилизации для экономики станет сокращение рабочей силы. Экономист подсчитал, что 300 тысяч человек, о которых сообщали в Минобороны РФ, планируют призвать в армию — это около 0,9% из проживающих в стране 33,9 млн мужчин в возрасте 20-55 лет.

Кроме того, Исаков полагает, что массовый призыв вызовет новую волну «утечки мозгов» и рабочей силы в более, по их мнению, безопасные страны. Из-за оттока рабочей силы рынок труда будет перегрет, что приведет к росту инфляции в стране, прогнозирует аналитик. Теперь годовая инфляция в 2023 году ожидается на уровне 6,5% по сравнению с 6% ранее, отметил аналитик.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации.