Bloomerg: Россия найдет новые рынки для нефти, от которой откажется ЕС Bloomberg: другие страны могут купить у России 50% нефти, от которой откажется ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия найдет новые рынки сбыта для половины объемов той нефти, от которой с декабря откажутся в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на энергетическую компанию Kpler. Среди потенциальных покупателей российского сырья называют Индонезию, Пакистан, Бразилию, Южную Африку, Шри-Ланку и ряд стран Ближнего Востока.

По данным энергетической компании, Россия сможет продать этим государствам до 50% от тех объемов, что ранее поступали в Евросоюз. Предполагается, что новые закупки грядущей зимой составят до 1 млн баррелей сырой нефти.

При этом специалисты Kpler не исключают, что ближневосточные государства перенаправят часть объемов нефти на экспорт. Это позволит им извлечь дополнительную выгоду.

10 сентября Министерство финансов США объявило о том, что режим потолка цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря. А с 5 февраля 2023 года он распространится на другие нефтепродукты. Американское ведомство предупредило, что страны, сознательно закупающие у России нефть выше лимита, могут попасть под санкции. При этом американское эмбарго на закупки российской нефти останется в силе и после введения потолка.

Президент России Владимир Путин на это заявил, что Москва перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые решаться ввести лимит цен на российское сырье.