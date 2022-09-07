Путин предупредил о последствиях для Запада из-за лимита цен на сырье Путин призвал Запад одуматься перед введением лимита цен на российское сырье

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые решаться ввести лимит цен на российское сырье. Запад не в том положении, чтобы диктовать волю России, отметил он в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает RT.

Путин считает, что таким странам следует одуматься, в противном случае мир ожидает еще больший рост цен на энергоносители.

Также российский лидер назвал глупостью желание на Западе ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ. Он считает, что такой шаг будет способствовать повышению цен на сырье.

Ранее стало известно, что Владимир Путин назвал бредом и чушью попытки ввести потолок цены на энергоресурсы из РФ со стороны Евросоюза. По словам российского главы, введение общеевропейского лимита приведет к росту ценовых показателей на нефть и газ из России. Путин подчеркнул, что вопросы в экономической и торговой сферах административными путями решать нельзя.