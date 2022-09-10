Режим потолка цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря

Режим потолка цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря. А с 5 февраля 2023 года она распространится на другие нефтепродукты. Об этом сообщает Минфин США.

Американское ведомство предупредило, что страны, сознательно закупающие у России нефть выше лимита, могут попасть под санкции. При этом американское эмбарго на закупки российской нефти останется в силе и после введения потолка.

Министерство финансов напомнило, что запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки ввели США, но при этом они не отказывают в таких закупках другим странам.

Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что механизм «потолка» цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая. Хватит договоренностей участников G7.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые решаться ввести лимит цен на российское сырье. Запад не в том положении, чтобы диктовать волю России.