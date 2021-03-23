Блинкен намерен обсудить с главой МИД ФРГ «Северный поток-2»

https://static.news.ru/photo/995cdcba-8bb3-11eb-a4dd-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить строительство газопровода «Северный поток — 2» на двусторонней встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Об этом руководитель американского Госдепа заявил журналистам перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

Я очень жду встречи с коллегой из Германии. У нас уже был ряд переговоров, нам есть что обсудить лицом к лицу — точнее, маска к маске, как принято сегодня. Полагаю, что поговорим и о «Северном потоке — 2», — сказал Блинкен.

Он добавил, что президент США Джо Байден считает строительство газопровода «плохой идеей». В качестве аргумента госсекретарь привёл тезис о том, что проект противоречит энергетической безопасности Евросоюза и может также навредить интересам Украины.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте. Блинкен подчёркивал, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в этом направлении.

При этом, как писал NEWS.ru, позиция Германии по вопросам окончания строительства «Северного потока — 2» остаётся неизменной, поэтому Берлин отклоняет экстерриториальные санкции Вашингтона по этому поводу. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.