https://static.news.ru/photo/238e5aa8-208f-11ea-ae62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Общественная организация «Опора России» обратилась в управление ФАС по Москве из-за жалоб малого бизнеса, вызванных повышением банковских тарифов на расчётно-кассовое обслуживание. В письме высказано предположение о возможном сговоре банков и других кредитных организаций.

Антимонопольную службу просят провести проверку. Об этом сообщает РБК.

Агентство отмечает, что в письме не названы банки и периоды, в которые повышались расценки на данную услугу. Без этого ФАС может отказаться от проверки. В случае же если согласованность действий банков будет выявлена, им грозят штрафы до 15% выручки, полученной от расчётно-кассового обслуживания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Общероссийской организации «Опора России» Александр Калинин прокомментировал появление проекта ведомственного приказа Минэкономразвития об увеличении в 2020 году налогов для малого бизнеса на 4,9%. По его словам, коэффициенты для применения налога на вменённый доход повышают ежегодно, и появление такой меры было ожидаемым.