https://static.news.ru/photo/3fab3c2c-e9a5-11e9-91ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с News.ru прокомментировал появление проекта ведомственного приказа Минэкономразвития об увеличении в 2020 году налогов для малого бизнеса на 4,9%. По его словам, коэффициенты для применения налога на вменённый доход повышают ежегодно и появление такой меры было ожидаемым.

Во-первых, это не инициатива Минэкономразвития. У нас закон соответствующий. Согласно Налоговому кодексу, каждый год Минэкономразвития должно выпустить приказ, который устанавливает корректировку платежа по Единому налогу на вменённый доход. Там определённая формула, связанная с инфляцией прошлого года. В этом году Минэкономразвития обязано это сделать, потому что их обязывает закон, — пояснил Калинин.

Он отметил, что в каждом регионе есть ещё один коэффициент, и его субъект вправе снизить. Кроме того, предприниматели могут перейти на другие формы налогообложения.

Кстати, хочу обратить внимание, что следующий год будет последним, когда будет действовать единый налог на вменённый доход. Государственная дума его отменила с 2021 года. Предприниматели, которые сейчас на нём, а это много, должны переходить на упрощёнку, либо на патент, либо на общую систему налогообложения, — заключил он.

Ранее Минэкономразвития выпустило проект приказа, которым в 2020 году увеличиваются налоги для малого бизнеса на 4,9%. Согласно налоговому законодательству, ведомство ежегодно проводит индексацию с учётом изменения потребительских цен.

Так, планируется повысить коэффициент-дефлятор для применения налога на вменённый доход (ЕНВД) — с 1,915 до 2,009.

Вместе с тем предполагается увеличить показатель для торгового сбора с 1,317 до 1,382, для патентной системы — с 1,518 до 1,592.