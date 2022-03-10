Бизнес не будут штрафовать за нарушение валютного контроля из-за санкций

Правительство обсуждает послабления бизнесу в выполнении требований валютного контроля. Такая мера содержится в одной из версий плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления, данные которого приводит РБК. Она призвана снизить административную нагрузку и исключить риски необоснованного привлечения к уголовной ответственности за валютные операции при ведении внешнеэкономической деятельности.

До этого Ассоциация банков России направила в правительство письмо, в котором предложила освободить экспортёров от ответственности за просрочки при получении валютной выручки, которые могут возникать в условиях санкций. По её данным, из-за санкций бизнес, занимающийся внешнеэкономической деятельностью, а также подсанкционные банки столкнулись с трудностями при международных расчётах в валюте, логистическими проблемами, сбоями поставок и ростом расходов, что может вести к нарушениям валютного законодательства и последующим штрафам.

Для снижения административной нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности банки предлагают исключить риски штрафов для экспортёров за просрочку получения валютной выручки, смягчить требования к срокам репатриации валютной выручки и не предъявлять санкции при оформлении, переводе или закрытии сделок по экспортным контрактам. Как отмечает партнёр EY Law Георгий Коваленко, в условиях обострения ситуации на валютном рынке компании сталкиваются с более формальным и жёстким отношением банков к закрытию экспортных контрактов.

Ведущий юрист компании «Лемчик, Крупский и партнёры» Илья Горшков отмечает, что в смягчении требований валютного контроля особенно заинтересованы импортёры и сырьевые экспортёры, которые не смогли репатриировать валютную выручку вовремя из-за введения санкций. По его мнению, их следовало бы автоматически освободить от ответственности за валютные правонарушения.

Ранее сообщалось, что с 28 февраля в России смягчаются требования валютного контроля для экспортёров: получение выплат от страховщиков в иностранной валюте или в рублях будет учитываться как выполнение экспортёрами обязанности по репатриации валютной выручки. Эта обязанность также будет считаться исполненной в случае, если экспортёр получит средства от уполномоченного российского банка в рамках гарантии по внешнеторговой сделке. Страховать риски неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам также сможет любой российский страховщик.