Бизнес не будут штрафовать за нарушение валютного контроля из-за санкций

Правительство обсуждает послабления бизнесу в выполнении требований валютного контроля. Такая мера содержится в одной из версий плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления, данные которого приводит РБК. Она призвана снизить административную нагрузку и исключить риски необоснованного привлечения к уголовной ответственности за валютные операции при ведении внешнеэкономической деятельности.
До этого Ассоциация банков России
Для снижения административной нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности банки предлагают исключить риски штрафов для экспортёров за просрочку получения валютной выручки, смягчить требования к срокам репатриации валютной выручки и не предъявлять санкции при оформлении, переводе или закрытии сделок по экспортным контрактам. Как отмечает партнёр EY Law Георгий Коваленко, в условиях обострения ситуации на валютном рынке компании сталкиваются с более формальным и жёстким отношением банков к закрытию экспортных контрактов.
Ведущий юрист компании «Лемчик, Крупский и партнёры» Илья Горшков отмечает, что в смягчении требований валютного контроля особенно заинтересованы импортёры и сырьевые экспортёры, которые не смогли репатриировать валютную выручку вовремя из-за введения санкций. По его мнению, их следовало бы автоматически освободить от ответственности за валютные правонарушения.
Ранее сообщалось, что с 28 февраля в России смягчаются требования валютного контроля для экспортёров: получение выплат от страховщиков в иностранной валюте или в рублях будет учитываться как выполнение экспортёрами обязанности по репатриации валютной выручки. Эта обязанность также будет считаться исполненной в случае, если экспортёр получит средства от уполномоченного российского банка в рамках гарантии по внешнеторговой сделке. Страховать риски неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам также сможет любой российский страховщик.