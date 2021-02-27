Требования валютного контроля смягчили в России

https://static.news.ru/photo/807d8252-7994-11eb-bfee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 28 февраля в России смягчаются требования валютного контроля для экспортёров. Это позволит снизить административную нагрузку на компании.

Компании также получат расширенный доступ к продуктам экспортного страхования. В частности, получение выплат от страховщиков в иностранной валюте или в рублях будет учитываться как выполнение экспортёрами обязанности по репатриации валютной выручки. Эта обязанность также будет считаться исполненной в случае, если экспортёр получит средства от уполномоченного российского банка в рамках гарантии по внешнеторговой сделке, пишет РИА Новости.

Уплата страховых премий и выплата возмещений войдёт в число разрешённых валютных операций между резидентами. Также документы о фиксации факта порчи товара и о решении вопроса его оплаты включаются в список документов, которые российские экспортёры могут предоставлять в качестве обоснования недополучения выручки.

Страховать риски неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам теперь сможет любой российский страховщик, а не только Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Основанием для исключений, которые будут включены в специальный список Банка России, будет срок работы компаний с лицензией на осуществление добровольного имущественного страхования меньше года. Также компания станет исключением, если в течение года совершит два и более нарушения с последующими мерами ответственности.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российские налоговые ведомства начали обращаться к одной из норм закона о валютном контроле, в течение 16 лет фактически являвшейся «спящей». Три предприятия оштрафовали за невозврат валютной выручки от зарубежных строительных контрактов, рассказали журналистам профильные юристы, защищавшие в суде фирмы, наказанные именно по данному пункту. С конца 2019-го финансовые службы Московского региона назначили взыскания по меньшей мере трём структурам на общую сумму не менее 376 млн рублей за операции в валюте, признанные незаконными, следует из судебных материалов.