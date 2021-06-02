Берлин отреагировал на заявление Москвы о транзите газа через Украину

https://static.news.ru/photo/cc047646-c3e9-11eb-9f25-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Сохранение украинского транзита газа при действующем «Северном потоке — 2» немецкое правительство считает самым важным фактором, заявили в МИД ФРГ. Так в Берлине прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина об интересе к данному маршруту поставок топлива, сообщает РИА Новости.

В качестве ответа хотел бы указать на недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: для федерального правительства было и остаётся всегда самым важным, чтобы Украина с «Северным потоком — 2» оставалась страной-транзитёром, — отметил представитель МИД ФРГ.

Он добавил, что в Берлине активно выступали за заключение между Москвой и Киевом нового договора о транзите.

Этот документ останется в силе на весь период его действия, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что даже после завершения действия договора Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину..

Ранее стало известно, что достроенный «Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа и лишит её порядка $3 млн. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, из-за этого Киеву нечем будет платить за украинскую армию. Он также пояснил, что помешать завершению проекта могут лишь США и администрация американского президента Джо Байдена.