Белоусов рассказал, за счёт чего будут созданы новые рабочие места

https://static.news.ru/photo/7ed6e2d2-0d87-11eb-b96b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

В Министерство экономического развития поступили первые заявки на заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Они предусматривают создание рабочих мест в объёме, равном населению целого города. Об этом сообщили NEWS.ru в пресс-службе министерства.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Андрея Иванова, в случае реализации 15 заявлений на проекты из всех отраслей экономики — машиностроения, агропромышленного комплекса, общественного транспорта, добычи полезных ископаемых — удастся создать более 35 тысяч рабочих мест. Общая сумма этих проектов составляет 850 млрд рублей.

Если вдуматься в эту цифру, вместе с семьями — это больше 100 тысяч человек, фактически целый город. За суммой в 850 млрд рублей — большое количество реальных людей, которые будут обеспечены работой, и членов их семей, — заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов во время заседания президиума рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов.

Масштабные проекты имеют длительные строительный, инвестиционный и операционный периоды. Белоусов подчеркнул, что крайне важно найти возможность снизить их себестоимость. Без этого большинство проектов оказываются с запредельными сроками окупаемости.

Поэтому подавляющее большинство проектов, которые мы рассматриваем, нуждаются в стабилизационной оговорке, — указал первый заместитель председателя правительства.

Белоусов также рассказал об одном из проектов по созданию логистического центра. Его появление откроет возможности для малого и среднего бизнеса. Этот центр сможет работать внутри страны и на экспорт, отметил чиновник.

NEWS.ru писал, что в Кремле высказались против сокращения поддержки малого и среднего бизнеса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Всемирного банка о поддержке в условиях пандемии только тех компаний, которые способны обеспечивать восстановление экономики, неверно.