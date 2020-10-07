В Кремле высказались против сокращения поддержки МСБ

https://static.news.ru/photo/9e7b910c-088a-11eb-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение Всемирного банка поддерживать в условиях пандемии только тех представителей малого и среднего бизнеса, которые способны обеспечивать восстановление экономики. По его мнению, такой подход неверен.

Он отметил, что МСБ получил серьёзную поддержку во время кризиса, при этом она была точечной, как и рекомендует Всемирный банк. Песков отметил, что власти не занимались так называемой «вертолётной» раздачей средств.

Но сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно, потому что, определённо, малый и средний бизнес очень пострадал в условиях пандемии и в условиях кризиса, который был спровоцирован этой глобальной пандемией, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что МСБ является одной из основных составляющих российской экономики. Его доля и в экономике, и в ВВП постоянно увеличивается, поэтому поддержка малого и среднего бизнеса — один из главных приоритетов властей.

Ранее NEWS.ru писал, что глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил правительству продлить условия льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства до марта 2021 года. По мнению сенатора, деятельность субъектов МСП ещё не восстановилась в нужной мере. Для большинства бизнесменов возврат кредитов в текущих условиях падения платёжеспособности представляется трудноосуществимым и может привести к череде банкротств.