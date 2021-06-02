Белоусов рассказал об инфляционных ожиданиях

https://static.news.ru/photo/34feb08a-c3a4-11eb-a768-96000091f725_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что инфляция в России по итогам 2021 года составит от 4,5% до 5%. Об этом он рассказал в ходе ПМЭФ-2021.

При этом он подчеркнул, что многое будет зависеть от развития ситуации с ценами на продовольствие на мировых рынках. Он добавил, что нынешняя оценка соответствует ожиданиям Минэкономразвития, оценки Центрального банка несколько выше.

Белоусов также добавил, что оценить ситуацию с ВВП России в этом году можно будет только в сентябре — после прохождения II квартала. Тогда можно будет сказать, растёт или снижается экономика страны.

Я говорю: ребята, когда вот вы рисуете картинки, кривые, графики, вы, пожалуйста, сделайте одну простую вещь — нужно чётко понимать, что мы узнаем, где мы находимся, когда ситуация стабилизируется. Это будет где-то в районе сентября, — подчеркнул вице-премьер.

Ранее сообщалось, что при расчёте индекса потребительских цен (инфляции) в России могут начать учитывать расходы населения на жильё в виде так называемой вменённой ренты — стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости её владельцами. Вменённую арендную плату могут включить в расчёт официального уровня инфляции уже в 2023 году.

На сегодняшний день при расчёте инфляции наибольшее значение придаётся ценам на продукты питания и безалкогольные напитки: их вес в потребительской корзине составляет от 20% до 47%. Жилищные затраты учитываются только в составе расходов на ЖКУ, их доля составляет от 9,6% до 15,5%.