Белоусов раскрыл, как отразится отказ ФНБ от доллара на курсе рубля

https://static.news.ru/photo/0a93706c-c46f-11eb-a80f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение вывести доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) было вызвано угрозой санкций со стороны властей США, и на состоянии курса рубля это никак не отразится. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передаёт ТАСС.

Это вполне осмысленное решение. Это связано в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства, — заявил Белоусов на полях ПМЭФ.

Экономические рестрикции породили, по его словам, две тенденции. Первая — создание «запаса прочности по всем наиболее важным направлениям российской экономики». Вторая — резкое сокращение внешнего долга. Сейчас зависимость РФ от внешнего долга в два раза ниже, чем была в 2014 году. Кроме того, подчеркнул Белоусов, золотовалютные резервы страны сейчас превышают совокупный внешний долг и это придаёт большую уверенность.

На вопрос журналистов, как отказ от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния отразится на курсе рубля, он ответил: «Честно? Никак».

На ПМЭФ-2021 министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от долларов в структуре Фонда национального благосостояния. По его словам, доллары заместят увеличением в евро, юань и золото. Он отметил, что российские власти решили снизить и долю британского фунта.

Доктор экономических наук, профессор, заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН Георгий Клеймер заявил, что дестабилизация экономики, которая может последовать за такого рода заявлениями, может быть опаснее, чем инфляция.