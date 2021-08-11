Белоруссию уличили в намерении помешать развитию России

Желание Белоруссии сохранить дешёвый импорт может помешать развитию собственного производства в России. Об этом «Ведомостям» сообщил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Ваагн Казарян.

Белоруссия предложила партнёрам по ЕАЭС продлить до конца 2023 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили. Россия, Казахстан, Армения и Киргизия должны теперь сформировать свои позиции по этому вопросу.

Считаем, что обнуление ставок ввозных таможенных пошлин на автомобили с электродвигателем не способствует инвестициям в производство транспортных средств с низким углеродным следом, а также компонентов для них, — сказал Казарян.

К 2024 году в России должны выпускаться не менее 25 тысяч электромобилей и не менее 9400 зарядных станций, к 2030 году объёмы выпуска должны возрасти в десять раз. В Минпромторге Белоруссию уличили в том, что её предложения создают препятствия к инвестициям в отрасль.

Ранее сообщалось, что жители России при покупке электромобилей скоро смогут рассчитывать на существенную скидку. Скидка в 25%, таким образом, достигнет 625 тысяч рублей при покупке транспортного средства стоимостью 2,5 млн рублей. Такие условия будут доступны только при приобретении локализованных электромобилей.