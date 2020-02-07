Ремонт на нефтепроводе «Дружба» частично завершён. Реконструкция технологических трубопроводов на НПС «Корбин» и «Туров» была закончена 3 февраля.
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» отремонтировало технологические перемычки DN500 между насосными станциями № 1 и 2 на НПС «Корбин», а также заменило участок нефтепровода на НПС «Туров» между задвижками № 21А и 22А.
Новый участок нефтепровода подключён, заполнен нефтью и введён в эксплуатацию, — сообщает пресс-служба компании.
Специалисты отмечают, что продолжается ремонт части магистральных нефтепроводов Унеча — Мозырь и Мозырь — Брест.
Представители концерна «Белнефтехим» заявляли, что начатые 3 февраля ремонтные работы связаны с экстренной ситуацией на российском участке нефтепровода. Специалисты «Транснефти» сообщили, что работы на нефтепроводе являются плановыми,
NEWS.ru писал, что исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак 16 января провёл встречу со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко. Политики обсуждали вопрос поставок российской нефти в Белоруссию.
Известно, что Москва и Минск не смогли согласовать стоимость транзита нефти. Белоруссия считает, что должна получить недополученную выручку от аварии на нефтепроводе, Россия не согласна с оценкой ущерба.
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