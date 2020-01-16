https://static.news.ru/photo/381f87d2-387a-11ea-af8d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Козак обсуждает со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко вопросы поставок нефти в республику. Об этом рассказал его официальный представитель Илья Джус.

Козак проводит встречу с Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере, — цитирует его ТАСС.

Некоторое время назад стало известно, что Минску и Москве не удалось согласовать цену транзита нефти. Белоруссия хочет включить в плату недополученную выручку от аварии на нефтепроводе «Дружба», однако с оценкой ущерба несогласна российская сторона. В Москве отметили, что, завышая стоимость транзита, Минск рискует снизить привлекательность белорусского направления у российских компаний.

Как писал NEWS.ru, окончательное решение по тарифам на транзит нефти через Белоруссию может быть принято в январе.