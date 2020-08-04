Белоруссия получит 1,21 млн тонн нефти от компаний РФ в августе

https://static.news.ru/photo/398b1a6c-d6ec-11ea-93b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Terry Eggers/Global Look Press

Российские компании подтвердили заявки на поставку в Белоруссию нефти в августе, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Представитель «Белнефтихима» уточнил, что часть сырья будет доставлена по железной дороге, передаёт ТАСС.

Российские компании подтвердили заявки на поставку в августе 1,21 млн тонн нефти в Белоруссию, из них 77 тысяч тонн будет поставлено железнодорожным транспортом, остальное — по нефтепроводу, — сказал Тищенко.

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили в марте 2020 года договорённости по поставке нефти. Они пришли к соглашению по поставке на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объёме «на согласованных условиях». До этого Москва и Минск не продлили контракты после 31 декабря 2019 года из-за того, что стороны не смогли договориться об условиях.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь белорусского концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил о том, что в Одессе ожидают танкер с 85 тыс. тонн нефти от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.