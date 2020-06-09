Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ

https://static.news.ru/photo/786e548e-aa72-11ea-ae90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минск считает необходимым пересмотреть цену на российский газ «с определением её корректного и справедливого уровня». Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго республики по итогам переговоров глав энергетических ведомств двух стран, которые состоялись в формате видеоконференции.

Белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня, — цитирует ТАСС пресс-службу белорусского Минэнерго.

На переговорах были затронуты вопросы поставок газа из РФ в 2020 году. Белорусская сторона, в частности, отметила, что тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ сохраняется, причём, как спотовых, так и по долгосрочным контрактам.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия собирается постепенно увеличивать объёмы ежегодных поставок нефти от партнёров, альтернативных российским, рассказал начальник главного управления внешнеэкономических связей госконцерна «Белнефтехим» Руслан Лабуть. Он добавил, что Минск проводит диверсификацию закупок углеводородов для своих НПЗ из-за периодических разногласий с Москвой по вопросам цены. Продолжая приобретать чёрное золото у РФ, поставляемое по трубопроводу «Дружба» и железнодорожным транспортом, республика прорабатывает альтернативные варианты получения сырья. Всего в первом квартале 2020 года Белоруссия получила около 850 тысяч тонн альтернативной нефти. Сейчас Минск ведёт переговоры с Азербайджаном и Саудовской Аравией.