Банковскую комиссию за оплату сотовой связи через сайты могут ограничить «Известия»: банковскую комиссию за оплату сотовой связи через сайты могут ограничить 1%

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковскую комиссию за оплату услуг сотовой связи через мобильные приложения и сайты следует ограничить на уровне 1%. Такое предложение Минцифры направило в Банк России и Минэкономразвития. Об этом пишут «Известия».

В письме, подписанном заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрием Кимом, речь идёт о приёме и переводе на счета операторов платежей за услуги связи, «в том числе с использованием электронного средства платежа». По последними подразумеваются, в первую очередь, мобильные приложения кредитных организаций и их сайты. Инициаторы предложения рассчитывают, что что такая мера поддержки будет действовать до 31 августа 2022 года.

По информации издания, Минцифры предлагает реализовать свою инициативу, расширив решение совета директоров Центробанка, принятое в марте. Оно ограничивает на уровне 1% комиссии при оплате услуг связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров. При этом затрагиваются лишь те платежи, где используется непосредственно карта, в связи с чем комиссия за оплату в приложении или на сайте банка, когда не надо вводить рекизиты карты, окажется выше. В этой связи министерство предлагает установить единое вознаграждение по платежам за услуги, без учета использования пластиковых карт.

Как сообщили в минцифры, средний размер комиссии по платежам за услуги связи в крупных банках составляет более 1,1%, а объём платежей операторов связи в 2021 году составил более 1 трлн рублей.