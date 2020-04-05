Банки зафиксировали рекордный спрос на ипотеку в I квартале

https://static.news.ru/photo/8fb3e660-770d-11ea-a77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём ипотечного кредитования в России в I квартале 2020 года увеличился на 21%, а общее количество займов по ипотеке выросло на 9%. Специалисты связали это со снижением ключевой ставки, растущими ценами на недвижимость и со стремлением россиян спасти свои сбережения от обесценивания.

Объём выдачи ипотечных ссуд за январь и февраль этого года достиг 435 млрд рублей, что на 21% больше по сравнению с этим же периодом в прошлом году, а количество кредитов составило 178,2 тыс., превысив прошлогодние показатели на 9%, — сообщают «Известия» со ссылкой на данные ОКБ (Объединённое кредитное бюро).

При этом средняя сумма ипотечного займа выросла на 11,5%, до 2,44 млн рублей, а сроки предоставления кредита — на 7,5 месяца, до 16,5 года.

По сведениям издания, Абсолют банк, «Санкт-Петербург» и «Ак Барс» увеличили выдачу ипотечных кредитов в среднем на 22%, Промсвязьбанк — на 40%. Рекордные показатели зафиксировал Райффайзенбанк, увеличивший объёмы выданных кредитов на 89%. В целом объём жилищных кредитов в Москве вырос на 27%, в Санкт-Петербурге — на 21%, а в регионах — на 12%.

Как писал NEWS.ru, снижение ставок и, как следствие, рост операций по рефинансированию ипотечных кредитов ожидает рынок после преодоления пандемии коронавируса. Об этом заявили в Банке России. Отмечается, что это приведёт к снижению нагрузки на заёмщиков по обслуживанию долга и снижению рисков. В свою очередь ипотечные кредиты будут сохранять привлекательность для банков и оставаться важным источником финансирования жилищного строительства.