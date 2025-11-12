Банки выявили новый тренд среди россиян

Осенью 2025 года россияне стали чаще обращаться за рефинансированием кредитов, чтобы снизить финансовую нагрузку, передает РБК со ссылкой на данные сервиса «Банки.ру». Так, число заявок на рефинансирование потребительских займов в сентябре-октябре выросло вдвое по сравнению с августом.

Основной спрос приходится на ипотечные кредиты — заемщики чаще всего берут новые займы, чтобы заменить старые, взятые по высоким ставкам. В октябре средняя ставка по потребительским кредитам опустилась до 27,8%, снизившись на 1,5 п.п. по сравнению с июлем. Одновременно уменьшился и показатель полной стоимости кредита (ПСК), который составил 28,9%. Это повысило доступность рефинансирования для заемщиков.

Ранее появилась информация, что более 2,8 миллиона российских семей могут лишиться возможности оформить льготную ипотеку. Причиной называют планы по повышению ставки в рамках государственной программы. Это изменение, прежде всего, затронет семьи с одним ребенком, которые составляют 55% от общего числа семей с детьми в стране.