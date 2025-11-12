Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 11:53

Банки выявили новый тренд среди россиян

Заявки россиян на рефинансирование кредитов выросли вдвое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью 2025 года россияне стали чаще обращаться за рефинансированием кредитов, чтобы снизить финансовую нагрузку, передает РБК со ссылкой на данные сервиса «Банки.ру». Так, число заявок на рефинансирование потребительских займов в сентябре-октябре выросло вдвое по сравнению с августом.

Основной спрос приходится на ипотечные кредиты — заемщики чаще всего берут новые займы, чтобы заменить старые, взятые по высоким ставкам. В октябре средняя ставка по потребительским кредитам опустилась до 27,8%, снизившись на 1,5 п.п. по сравнению с июлем. Одновременно уменьшился и показатель полной стоимости кредита (ПСК), который составил 28,9%. Это повысило доступность рефинансирования для заемщиков.

Ранее появилась информация, что более 2,8 миллиона российских семей могут лишиться возможности оформить льготную ипотеку. Причиной называют планы по повышению ставки в рамках государственной программы. Это изменение, прежде всего, затронет семьи с одним ребенком, которые составляют 55% от общего числа семей с детьми в стране.

ипотеки
финансы
деньги
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дела минувших дней: российского миллиардера оставили в СИЗО
«Ему не хватало времени на здоровье»: режиссер о самоотдаче Симонова
В Кремле отреагировали на планы Армении закупать зерно на Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.