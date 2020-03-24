https://static.news.ru/photo/1ee70668-6d6e-11ea-9f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые российские банки решили повысить ставки по ипотеке и вкладам, другие, наблюдая за изменениями на рынке, выжидают. Позиция многих игроков рынка связана с решением Банка России сохранить ключевую ставку на уровне шесть процентов годовых, принятым 20 марта.

Об этом сообщает РИА Новости, которое провело соответствующий опрос. Агентство отмечает, что некоторые банки начали повышать ставки по ипотеке ещё до решения ЦБ. Так, Росбанк скорректировал свои предложения с 17 марта, Райффайзенбанк — с 18 марта. С 19 марта повысил ставки на вклады в рублях Совкомбанк. Изменения по ипотечным ставкам планировал и банк «Зенит».

Поднять ставку по ипотеке на 1,5 процентного пункта 20 марта решил банк «Открытие». С 23 марта сообщил о повышении ставок по вкладам в рублях и долларах и по накопительным счетам в рублях «Тинькофф банк».

Ранее NEWS.ru сообщал, что банк ВТБ устроит кредитные каникулы для граждан, так или иначе пострадавших от пандемии COVID-19. Подробности и сроки программы кредитное учреждение объявит до конца марта. ВТБ планирует предоставить отсрочку платежей по кредитам лицам, которые оказались на больничном, а также тем, кто находится на карантине или в неоплачиваемом отпуске.