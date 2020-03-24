Некоторые российские банки решили повысить ставки по ипотеке и вкладам, другие, наблюдая за изменениями на рынке, выжидают. Позиция многих игроков рынка связана с решением Банка России сохранить ключевую ставку на уровне шесть процентов годовых, принятым 20 марта.
Об этом
Поднять ставку по ипотеке на 1,5 процентного пункта 20 марта решил банк «Открытие». С 23 марта сообщил о повышении ставок по вкладам в рублях и долларах и по накопительным счетам в рублях «Тинькофф банк».
Ранее NEWS.ru сообщал, что банк ВТБ устроит кредитные каникулы для граждан, так или иначе пострадавших от пандемии COVID-19. Подробности и сроки программы кредитное учреждение объявит до конца марта. ВТБ планирует предоставить отсрочку платежей по кредитам лицам, которые оказались на больничном, а также тем, кто находится на карантине или в неоплачиваемом отпуске.
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