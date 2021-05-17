Банки существенно смягчили требования при выдаче кредитов

https://static.news.ru/photo/d61a2d66-b786-11eb-9458-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Банки в апреле поставили рекорд по выдаче кредитов за счёт смягчения требований к клиентам. Доля одобрения заявок достигла максимума с лета 2019 года, пишет РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Уровень одобрения заявок в банках в апреле текущего года составил 37,1%, что составляет максимум с докризисного июня 2019 года. Представитель НБКИ считает, что у банков вырос аппетит к риску на фоне стабилизации экономики, поэтому требования к клиентам начали входить в активную стадию смягчения.

По сравнению с мартом текущего года уровень одобрения заявок вырос на один процентный пункт, с февралём — на 2,2 п. п. В марте банки выдали ссуды на 1 трлн рублей, в апреле оформили кредиты на 1,3 трлн рублей, что насторожило даже Центробанк, указавший на риск того, что банки снова начинают «увлекаться» высокомаржинальным кредитованием.

Как сообщалось ранее, Банк России зафиксировал быстрый рост долговой нагрузки россиян, в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно уже говорить о возникновении «пузырей». Уже сейчас долговая нагрузка россиян находится на рекордно высоком уровне.