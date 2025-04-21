Банки стали предлагать микрозаймы: что безопаснее — брать у них или в МФО

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Теперь банки выдают микрозаймы через свои микрофинансовые организации, и их за это может наказать Центробанк. NEWS.ru решил узнать, в чем может быть разница между обычной МФО и банковской и стоит ли идти в любую из них, чтобы получить деньги взаймы. Эксперты дали полезные советы.

Как Центробанк начал проверять банки, выдающие микрозаймы

ЦБ выпустил пресс-релиз о том, что обычные банки в «своих дистанционных каналах» (вероятно, имеется в виду дистанционное банковское обслуживание — например, через мобильное приложение) предлагают россиянам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем — с самой кредитной организацией или ее дочерней микрофинансовой организацией. «Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко», — указывают в Банке России.

В результате клиенты зачастую не понимают, какой именно продукт они оформили — кредит или заем — и на каких условиях. «Кроме того, банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку», — добавляют в регуляторе.

Такие практики ЦБ зафиксировал в шести кредитных организациях, две из которых — системно значимые. Им направлено требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию. О каких именно структурах идет речь, в пресс-релизе не указано.

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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стоит ли обращаться в банковские МФО вместо обычных

Как объясняет NEWS.ru директор кредитного направления в финансовом маркетплейсе «Сравни» Магомед Гамзаев, еще в середине 2024 года его команда зафиксировала значительный переток клиентов из кредитов в займы, поскольку риск-политика МФО (проверки перед выдачей денег) была более лояльной к заемщикам.

«Так, например, в течение прошлого года пользователи „Сравни“ оформляли микрозаймы на 36% больше, чем в 2023 году. Однако одобренные суммы оказались значительно ниже, чем потребности клиентов», — указывает Гамзаев.

Средняя сумма, выданная в МФО в январе 2025 года, увеличилась на 3% по сравнению с январем 2024 года, составив 9066 рублей (тогда как в январе 2024 года средняя сумма займа была 8808 рублей). При этом средняя запрашиваемая сумма в 2024 году составила 15 861 рубль. В январе 2025 года этот средний показатель вырос до 16 273 рублей, приводит цифры Гамзаев.

В 2024 году изменился и портрет клиента МФО: чаще всего заявки на микрозаем стали оставлять мужчины в возрасте 20–34 лет. В большинстве случаев это были люди с доходом в среднем от 30 до 90 тысяч рублей.

Как проверить МФО, чтобы не попасть на мошенников

Чтобы не обанкротиться, Гамзаев советует проверять МФО в реестре Банка России. Но у них нет лицензий, как у банков. Проверенные организации включены в специальный государственный список.

Следующим шагом будет поиск информации о кредиторе в реестре саморегулируемой организации (СРО). Каждая легальная МФО должна состоять в них (например, СРО «Микрофинансовый альянс», СРО «Мир» и т. д). При этом новые микроорганизации могут вступить в СРО в течение 90 дней.

Важно также внимательно изучить условия микрозайма, указанные в договоре. Ставки по ним, как правило, выше, чем проценты по банковским кредитам, но они ограничены Банком России. МФО может начислять не более 0,8% в день, что составляет 292% годовых. Убедитесь в том, что условия вашего займа соответствуют этим требованиям.

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Кроме того, Центробанк устанавливает ограничения на максимальный размер задолженности. Общая сумма долга, включая штрафы и плату за услуги, не должна превышать 130% от суммы микрозайма. Легальные МФО соблюдают эти ограничения, тогда как мошенники могут устанавливать значительно более высокие ставки и суммы штрафов.

Наконец, важно помнить, что микрофинансовые организации не имеют права выдавать займы под залог квартиры или доли в ней. Если вам предлагают такую услугу, это явный признак мошенничества. Легально выдавать кредиты под залог недвижимости могут только банки.

Какая МФО лучше, банковская или обычная

Как объясняет NEWS.ru основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев, МФО могут использовать деньги партнерских банков для кредитования и не занимать их на свободном рынке.

«Поэтому ставки даже по самым дорогим займам у них могут быть ниже при той же самой доходности. Дополнительным фактором снижения стоимости займа может быть также то, что банк уже потратил средства на привлечение заемщика с рынка и МФО не надо тратиться на это», — говорит Мехтиев, добавляя, что обе структуры используют одни и те же методы проверки клиентов.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев говорит, что, с практической стороны, клиенту может быть чуть безопаснее иметь дело с МФО, которая входит в банковскую группу. Такие компании, как правило, соблюдают более высокие стандарты и стараются не идти на откровенные нарушения закона, опасаясь репутационных рисков.

«Однако суть самой услуги при этом не меняется: это все равно микрозаем, а значит — высокая процентная ставка, быстрое начисление пеней в случае просрочки и минимальная защита от переплаты», — объясняет он NEWS.ru.

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский в беседе с NEWS.ru отмечает: банковские МФО не лучше обычных. «И в данном случае банки, оформившие займы под видом кредита через свои МФО, не проинформировав своих клиентов, своим обманом подрывают доверие ко всему банковскому сектору. Такого быть не должно», — сказал он.

И если Расторгуев советует обращаться за микрозаймом только в крайнем случае, то Рогачевский не рекомендует вовсе. «На текущий момент ставка по микрозайму не может превышать 0,8% в день. То есть в год это плюс-минус 292%. Скажем, что это такая компенсация за риск работы с клиентом. При этом средняя ставка по потребительскому кредиту по рынку 24–25% годовых. Разница в 12 раз», — резюмирует он.

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