Банки РФ заняли у ЦБ рекордную сумму денег на фоне пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/d058cdca-8c48-11ea-a7e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В марте банки нарастили заимствования у ЦБ до 3,19 трлн рублей, их обязательства перед регулятором выросли на 30,2%. Это рекордная сумма ежемесячных заимствований с кризисного декабря 2014 года.

Согласно данным ЦБ, собранным порталом banki.ru, в прошлом месяце за дополнительными деньгами к регулятору обратились 27 кредитных организаций. Больше всего обязательства перед регулятором выросли у ВТБ (258,64 млрд руб.), Московского кредитного банка (215 млрд руб.), Сбербанка (99,42 млрд руб.) и «Открытия» (59,86 млрд руб.).

Рост заимствований мог быть обусловлен в том числе высоким спросом населения, считает аналитик S&P Роман Рыбалкин. Также такое поведение кредитных организаций эксперты, опрошенные РБК, связывают с тем, что банки решили запастись ликвидностью на случай возможных проблем.

Ранее NEWS.ru писал, что российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией. Аналитики «Восточного», Промсвязьбанка и МКБ заявили, что не ждут значительного и устойчивого спроса на валютные депозиты. В «Русском Стандарте» и Райффайзенбанке отметили, что следят за рынком. По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объём рублёвых депозитов, по итогам первой декады марта снизилась до 5,15%.





