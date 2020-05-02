Банки РФ заняли у ЦБ рекордную сумму денег на фоне пандемии коронавируса

В марте банки нарастили заимствования у ЦБ до 3,19 трлн рублей, их обязательства перед регулятором выросли на 30,2%. Это рекордная сумма ежемесячных заимствований с кризисного декабря 2014 года.
Согласно данным ЦБ, собранным порталом banki.ru, в прошлом месяце за дополнительными деньгами к регулятору обратились 27 кредитных организаций. Больше всего обязательства перед регулятором выросли у ВТБ (258,64 млрд руб.), Московского кредитного банка (215 млрд руб.), Сбербанка (99,42 млрд руб.) и «Открытия» (59,86 млрд руб.).
Рост заимствований мог быть обусловлен в том числе высоким спросом населения, считает аналитик S&P Роман Рыбалкин. Также такое поведение кредитных организаций эксперты,
Ранее NEWS.ru писал, что российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией. Аналитики «Восточного», Промсвязьбанка и МКБ заявили, что не ждут значительного и устойчивого спроса на валютные депозиты. В «Русском Стандарте» и Райффайзенбанке отметили, что следят за рынком. По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объём рублёвых депозитов, по итогам первой декады марта снизилась до 5,15%.
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