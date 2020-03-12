Российские банки, которые опросило РИА Новости, решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией.
Аналитики «Восточного», Промсвязьбанка и МКБ заявили, что не ждут значительного и устойчивого спроса на валютные депозиты. В «Русском стандарте» и Райффайзенбанке отметили, что следят за рынком.
В случае значительного увеличения спроса на валютные вклады, мы не исключаем, что банки перейдут к снижению валютных ставок, чтобы уменьшить не особенно желательный переток вкладов из рублей в валюту, — заявил вице-президент банка «Восточный» Владимир Кудряшов.
По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объём рублёвых депозитов, по итогам первой декады марта снизилась до 5,15%.
Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк России нулевой рост ВВП в 2020 году и инфляцию выше 6% из-за пандемии коронавируса и обвала нефтяных рынков.
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