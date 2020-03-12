https://static.news.ru/photo/238e5aa8-208f-11ea-ae62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Российские банки, которые опросило РИА Новости, решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией.

Аналитики «Восточного», Промсвязьбанка и МКБ заявили, что не ждут значительного и устойчивого спроса на валютные депозиты. В «Русском стандарте» и Райффайзенбанке отметили, что следят за рынком.

В случае значительного увеличения спроса на валютные вклады, мы не исключаем, что банки перейдут к снижению валютных ставок, чтобы уменьшить не особенно желательный переток вкладов из рублей в валюту, — заявил вице-президент банка «Восточный» Владимир Кудряшов.

По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объём рублёвых депозитов, по итогам первой декады марта снизилась до 5,15%.

Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк России нулевой рост ВВП в 2020 году и инфляцию выше 6% из-за пандемии коронавируса и обвала нефтяных рынков.