Банки РФ прекратили принимать переводы не соответствующих законам систем

https://static.news.ru/photo/7661fbf4-88d1-11ea-937e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские кредитные организации прекратили с 28 апреля принимать денежные переводы с банковских карт или из электронных кошельков иностранных платёжных систем, не соответствующих законодательству РФ.

Речь идёт о ФЗ «О национальной платёжной системе». Отмечается, что данное ограничение не коснётся крупнейших иностранных систем, таких как Visa или Mastercard.

Все значимые платёжные системы уже давно провели свою работу по выполнению требований ФЗ-161, поэтому никаких перебоев, отключений, прекращений приёма на рынке не будет, а, значит, не будет и никакого влияния на клиентов или участников платёжного рынка, — цитирует ТАСС представителя Промсвязьбанка.

Как писал NEWS.ru ранее, ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц. Планируется, что переводы до 100 тысяч рублей будут бесплатными. В случае если они больше данного лимита, плата должна быть не выше 0,5% от суммы, но при этом не более 1500 рублей. Фактический запрет банкам брать комиссии за быстрые переводы вводится для того, чтобы поддержать россиян в условиях развития пандемии коронавируса.