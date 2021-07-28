Банки оценили траты россиян на курортах в Турции

Крупные банки оценили траты своих клиентов на популярных курортах в Турции. Объём платежей по картам вырос по сравнению с прошлым годом, но не у всех вернулся к уровню 2019 года, сообщает РБК.

По данным ВТБ с 22 июня по 20 июля зарубежные расходы клиентов банка выросли на 36% по сравнению с предыдущим месяцем и составили до 2,4 млрд рублей. «Русский стандарт» сообщил росте трат своих клиентов за границей на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако это на 45% меньше, чем в допандемийный период. Средний чек по картам банка с 22 июня по 20 июля состаил 12 088 рублей, в 2020 году — 11 616 рублей.

МКБ фиксирует рост трат клиентов за этот же период на 30% и увеличение числа операций более, чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, показатели по тратам и количеству транзакций на 21% и 38% соответственно меньше, чем в 2019 году.

Газпромбанк сообщает об увеличении объёма платежей в инвалюте по сравнению с показателями прошлого года на 185%, а количества операций — на 167%. Но по сравнению с 2019 голом эти показатели меньше на 19% и 8% соответственно.

Максимально россияне тратят в Турции деньги на гостиницы, развлечения и рестораны, но всё равно текущий расход на 21% меньше показателей 2019 года. Исключением стали траты на аренду автомобилей и мотоциклов, которые даже с допандемийным периодом выросли на 41%. Это свидетельствует о росте популярности самостоятельных путешествий по Турции.

Объём трат у клиентов ВТБ на аренду авто вырос в 1,5 раза до 52 млн рублей, на экскурсии более чем в два раза до 102 млн рублей, на развлечения на 71% до 46 млн рублей, на гостиницы — до 670 млн рублей, рост составил 42%.

Ранее сообщалось, что отельеры в Турции не намерены повышать цены для россиян в бархатный сезон, они постараются их удержать на уровне 2019 года. Кроме того, некоторые отели начали снижать цены, сохраняя уровень сервиса и питания. Также появилась информация, что сезон для отдыхающих могут продлить и на ноябрь.