Банк России смягчил требования по лимиту открытых позиций в долларах и евро

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Банк России принял решение не вводить санкции в отношении денежно-кредитных организаций за несоблюдение размеров открытых валютных позиций (ОВП) по разнонаправленным позициям в долларах и евро, об этом сообщается на сайте регулятора. В ЦБ также подчеркнули, что «данная возможность не должна использоваться в спекулятивных целях»

Банк России не будет применять санкции к банкам за несоблюдение лимитов ОВП в долларах и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%). Банк России также воздержится от применения мер за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15%, — сообщается на сайте.

Банк России утвердил на 14–16 мая официальный курс доллара на уровне 63,78 рубля, что ниже предыдущего значения более чем на 2 рубля. При этом евро понижен почти на 3 рубля, до 65,79.

29 апреля ключевая ставка была снижена до 14% с прежних 17% годовых. Такое решение принято в связи с замедлением текущих темпов роста цен за счёт укрепления рубля и снижения потребительской активности. ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 2022 году в пределах 12,5–14%.