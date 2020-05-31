Энергетический регулятор EPDK сообщил, что Азербайджан обошёл Россию по поставкам газа в Турцию в марте 2020 года.
По данным организации, Азербайджан поставил 23,5% от общего объёма импортного газа в Турции. Доля российского сырья составила 9,9%. Год назад она составляла 33% — это наибольший показатель среди всех стран,
Ранее Турция начала отказываться от российского газа из-за поставок из Азербайджана.
Как писал NEWS.ru, профильные ведомства России и Азербайджана работают над тем, чтобы пандемия коронавируса не привела к откату в торгово-экономическом сотрудничестве.
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