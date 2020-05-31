https://static.news.ru/photo/8f22860a-a37e-11ea-816d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Энергетический регулятор EPDK сообщил, что Азербайджан обошёл Россию по поставкам газа в Турцию в марте 2020 года.

По данным организации, Азербайджан поставил 23,5% от общего объёма импортного газа в Турции. Доля российского сырья составила 9,9%. Год назад она составляла 33% — это наибольший показатель среди всех стран, сообщает Lenta.ru.

Ранее Турция начала отказываться от российского газа из-за поставок из Азербайджана.

Как писал NEWS.ru, профильные ведомства России и Азербайджана работают над тем, чтобы пандемия коронавируса не привела к откату в торгово-экономическом сотрудничестве.