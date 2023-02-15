Автоэксперт оценил вероятность подорожания китайских авто в 2023 году Автоэксперт Серов: в 2023 году стоимость китайских авто останется стабильной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские автодилеры могут поднять цены на свои машины из-за геополитических опасений и подорожания логистики, но их рост будет происходить в диапазоне 50-100 тысяч рублей, рассказал ФБА «Экономика сегодня» автоэксперт Дмитрий Серов. По его словам, срочно покупать китайские автомобили сейчас не стоит, потому что в 2023 году их стоимость будет стабильной. Китайские бренды не скрывают, что у них достаточно велик запас прибыли, поэтому резкого роста цен, как это было весной 2022 года, не ожидается.

Возможно, что сейчас на волне некоторых геополитических опасений цены снова попытаются вырасти, но, скорее всего, это будет в диапазоне 50-100 тысяч рублей, которые спокойно покроют логистику, о которой все твердят. Но прям бежать за новой машиной сломя голову, я бы, наверное, не советовал, — заявил Серов.

Автоэксперт уточнил, что для игроков российского авторынка ослабление рубля не стало неожиданностью, а к подорожанию логистики они были готовы. Он рассказал, что многие дилеры намеренно держат цены выше рекомендованных, чтобы обезопасить свой бизнес на случай непредвиденных ситуаций. Также Серов подчеркнул, что повышение цен на китайские автомобили в России связано с общим подорожанием в стране.

Если рост цен корейских и японских брендов был вызван ограничением доступности, то повышение цен китайских брендов было обусловлено общим трендом подорожаний в РФ. Как всегда мы помним, что спрос рождает предложения, и зачастую не самые выгодные, — пояснил автоэксперт.

Автоэксперт Вячеслав Субботин ранее рассказал, что на данный момент в России выгодно покупать подержанные европейские и японские автомобили. По его словам, спрос на отечественные и китайские машины падает, так как техника «разваливается» вскоре после покупки. Специалист отметил, что россиянам в таких условиях приходится покупать авто на вторичном рынке, но это само по себе не плохо.