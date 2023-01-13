Россиянам назвали самые выгодные для покупки зарубежные автомобили Автоэксперт: в России сейчас выгодно покупать подержанные европейские или японские авто

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На данный момент в России выгодно покупать подержанные европейские и японские автомобили, рассказал «360» автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, спрос на отечественные и китайские машины падает, так как техника «разваливается» вскоре после покупки. Специалист отметил, что россиянам в таких условиях приходится покупать авто на вторичном рынке, но это само по себе не плохо.

Самой выгодной покупкой сегодня и в ближайшие месяцы будут подержанные европейские и японские праворульные автомашины. Ну, а дальше там идет наш рынок, в частности, произведенная у нас европейская марка Volkswagen, — рассказал Субботин.

Автоэксперт уточнил, что китайские машины продаются в России по относительно высоким ценам — одна и та же модель может стоить в самом Китае в 2,5 раза дороже, чем в России. По его словам, это связано с «грабительскими» ценами на сертификацию и таможенными инструментами. Так, если в КНР автомобиль продают за 1 млн рублей, то в России его цена вырастает до 2,5 млн рублей.

Автоэксперт Антон Шапарин ранее рассказал, что цены на автомобили в России будут расти, а дефицит никуда не исчезнет. Он также обозначил две главные проблемы российского авторынка — это снижение количество хороших машин и снижение качества ремонта из-за использования б/у запчастей. Эксперт подчеркнул, что параллельный импорт на данный момент не действует в России. В таком положении российскому потребителю приходится либо покупать китайские авто по большой цене, либо соглашаться на LADA Granta. При этом, если загнать этот автомобиль на полноценный краш-тест, то «придется горько плакать», подчеркнул эксперт.