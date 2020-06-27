«Автодор» назвал стоимость строительства дороги северного обхода Твери

https://static.news.ru/photo/13c08da8-b88d-11ea-b2b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Автомобильная дорога северного обхода Твери в составе трассы М-11 обойдётся более чем в 60 млрд рублей. Строительные работы могут начаться в 2021 году. Об этом заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

По его словам, две недели назад был заключён контракт на проектирование дороги, а также проведено совещание с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Наша задача — до конца этого года запроектировать, выйти за экспертизой в следующем году, запросить деньги в государстве, потому что их там нет, и начинать строить в следующем году. На строительство нужно чуть больше 60 млрд рублей, — заявил Петушенко.

NEWS.ru писал, что трассу Москва — Казань могут построить на четыре года раньше срока. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, срок реализации этого проекта восемь лет, но будет разработан план мероприятий по строительству дороги за четыре года. Стоимость проезда по скоростной трассе для легковых автомобилей будет составлять 2,5 тысячи рублей, а для грузовых — 6–7 тысяч рублей.