Австрийский Raiffeisenbank прекратил отношения с некоторыми банками России

Фото Aleksey Bychkov/Russian Look/Global Look Press

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) — материнская структура российского Райффайзенбанка — разорвала отношения с некоторыми российскими банками. Все они имели открытые в RBI корреспондентские счета, сообщает РБК.

В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России, — пояснил агентству представитель банка.

Называть конкретные кредитные организации России, с которыми разорвали отношения, он не стал, лишь уточнил, что это не касается российского Райффайзенбанка.

Источник агентства в банковской сфере добавил, что российские банки-клиенты RBI должны получить письма с предупреждением о закрытии счетов в евро. Он также назвал Тинькофф Банк в числе кредитных организаций, которых коснулось решение RBI.

Ранее стало известно, что в середине марта RBI рассматривал возможные варианты будущего для своей российской дочерней компании, в том числе выход из Райффайзенбанка. Никаких конкретных решений на этот счёт тогда не было принято. В свою очередь российская дочерняя компания заявила, что продолжит работу в России вне зависимости от формата участия группы в её капитале.