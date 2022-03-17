Raiffeisen Bank рассмотрит все варианты работы в России, включая уход

Raiffeisen Bank International рассматривает возможные варианты будущего для своей российской дочерней компании, в том числе выход из Райффайзенбанка. В свою очередь российская дочерняя компания заявила, что финансово-кредитная организация продолжит работу в РФ вне зависимости от формата участия группы в её капитале.

Мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно продуманный выход, — говорится в пресс-релизе на сайте группы.

В свою очередь на сайте дочерней компании сообщили, что пересмотр участия Raiffeisen Bank International в капитале Райффайзенбанка рассматривается исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений на этот счёт пока не принято. Там подчеркнули, что банк оказывает все финансовые сервисы в полном объёме и готов обеспечивать бесперебойную доступность операций для клиентов.

Мы продолжим обслуживать всех наших клиентов в России, оставаясь одним из самых надёжных банков в нашей стране, — говорится в сообщении.

В начале марта агентство Reuters заявило со ссылкой на два источника, что австрийский Райффайзенбанк планирует покинуть рынок РФ. Позже материал на портале стал недоступен, а пресс-служба Райффайзенбанка опровергла это сообщение, добавив, что там готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов в РФ.