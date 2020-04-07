Авиакомпаниям разрешили перевозить грузы в салонах самолётов

https://static.news.ru/photo/ab129ac0-7873-11ea-b206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские авиакомпании нашли возможность зарабатывать во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Отмена большинства пассажирских рейсов привела к росту тарифов на грузовые перевозки.

Власти РФ разрешили перевозчикам использовать для данных целей салоны пассажирских лайнеров, сообщает газета «Коммерсант».

Основным маршрутом станет перелёт с медицинскими товарами из Китая в города Европы. У Пекина не хватает на эти цели порядка 69% самолётов. О начале грузовых перевозок уже сообщили в авиакомпании Nord Wind.

О размере увеличения тарифов можно судить по цене доставки лекарств из Китая в США. В настоящий момент она составляет около $13 за 1 кг, а в 2019 году в пик сезона не превышала $3,6. По мнению экспертов, данная тенденция будет сохраняться до лета 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что убытки российских авиакомпаний из-за отмены полётов за рубеж в связи с пандемией коронавируса могут составить до 360 млрд рублей. Возможные убытки перевозчиков подсчитали эксперты Bain & Company. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в свою очередь, отметили, что ещё при частичном ограничении международных полётов ежедневные убытки компаний составляли не менее 500 млн рублей.