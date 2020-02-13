https://static.news.ru/photo/8700d794-4e72-11ea-bbae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серийное производство и продажи мотоциклов бренда Aurus стартуют в 2022-2023 годах, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Нам нужно примерно пару лет, чтобы запустить в серийное производство. Мотоцикл гораздо проще с точки зрения запуска производства, — цитирует министра ТАСС.

В январе 2020 года Минпромторг сообщил, что сборку машин представительского класса Aurus поставят на поток в начале 2021 года на заводе в Татарстане. При этом пилотная партия автомобилей должна быть готова к ноябрю 2020 года. В 2021 году планируется произвести 360 машин, а в 2024-м — уже 5274. В министерстве отметили, что при сборке будут использоваться новейшие технологии, такие как дополненная реальность.

узовные детали произведут из металла Магнитогорского металлургического комбината, а поставщиком штамповки деталей станет турецкая компания «Джошкуноз», чьё производство расположено на территории ОЭЗ «Алабуга».

Как писал NEWS.ru ранее, часть российских чиновников уже в следующем году будет передвигаться по дорогам страны на автомобилях проекта «Кортеж» — AURUS. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Под данным брендом с 2013 года Россия разрабатывает линейку авто представительского класса, которые призваны заменить люксовые иномарки.