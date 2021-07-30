АТОР: на турецких курортах всё спокойно

Обстановка на курортах Турции сейчас спокойная. Об этом NEWS.ru сообщил представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, на покупку туров ситуация с пожарами не влияет. Так, 30 июля в Турцию улетело на семь рейсов больше, чем 29-го. Было 105 рейсов, а стало 112.

Все прекрасно отдыхают, пьют мохито и купаются. По поводу эвакуации — это было заявление консула, чтобы временно обеспечить вывод туристов из двух отелей. Но через некоторое время все вернулись в гостиницы и сейчас спокойно отдыхают, — отметил Горин.

Специалист резюмировал, что ситуация находится под полным контролем, очаги пожаров локализованы, туристы, временно выведенные из отелей, находятся в своих номерах, отказов от брони нет, есть только разовые запросы на смену отелей, ситуация и дальше будет находиться под контролем туроператоров и Ростуризма.

Ранее сообщалось, что Генконсульство России в Анталье призвало быть готовыми к возможной эвакуации находящихся в пожароопасных регионах Турции россиян. Вечером 29 июля турецкие власти провели превентивную эвакуацию туристов из нескольких гостиниц, оказавшихся в зоне риска.

Они были временно размещены в отелях в безопасной части города. Россиян среди пострадавших нет.