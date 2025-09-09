Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ассоциация РЗМ России предложила США редкоземы в обмен на снятие санкций

Ассоциация РЗМ: Россия может наладить сотрудничество с США в сфере редкоземов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудничество России и США в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) может быть выгодным для обеих сторон, заявил на ВЭФ председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов. По его словам, интерес России заключается в снятии санкций с международной торговли РМ и РЗМ, а также высокотехнологичной продукции на их основе, сообщает агентство «Прайм».

Сотрудничество с США принципиально возможно, и интерес России в том, чтобы с нас сняли санкции на мировую торговлю не столько и не только нашими металлами, сколько высокотехнологичными продуктами на их основе, — уточнил Димухамедов.

Ранее спецпредставитель президента РФ Борис Титов заявил, что американские компании демонстрируют готовность к возвращению на российский рынок после нормализации политической обстановки. По его словам, достичь согласия возможно благодаря взвешенной и мудрой политике руководителей обеих стран.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американская компания ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Речь идет о проекте «Сахалин‑1», куда организация готова вернуться при условии одобрения со стороны правительств России и США в рамках мирного процесса по Украине.

