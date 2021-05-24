«Арктические гектары» в Мурманской области начнут выдавать 1 августа

https://static.news.ru/photo/a88861a4-bc8d-11eb-924b-96000091f725_660.jpg Фото: citymurmansk.ru

Программа «Арктический гектар» стартует в Мурманской области 1 августа, под эти цели в регионе жителям РФ планируют выделить более 700 тысяч гектаров земли. Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Виктория Минкина, передаёт ТАСС.

Запуск программы по расширению зоны получения земельного участка на территорию Арктики начнётся с 1 августа 2021 года. Определены территории — это земли лесного фонда (630 тысяч гектаров) и земли, на которых можно будет осуществлять любой вид деятельности, не запрещённый законом (110 тысяч гектаров), — сообщила Минкина.

Она уточнила, что самые большие территории под эти цели определены в Кольском районе. «Арктический гектар» нельзя будет получить на землях закрытых территориальных образований (ЗАТО), территорий опережающего развития (ТОР), особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также в приграничных зонах.

Договор на безвозмездное пользование такими земельными участками оформляется за 45 суток. Жителям региона предоставляется первоочередная возможность выбора из всех территорий. Через шесть месяцев участки под «Арктический гектар» смогут выбрать жители других регионов РФ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею о дополнительном дальневосточном гектаре для тех, кто успешно освоил первый. Он попросил оперативно исполнить это поручение.

«Дальневосточный гектар» — социальная инициатива российского правительства, запущенная в 2016 году и призванная привлечь на Дальний Восток жителей из других регионов страны и закрепить на этих территориях постоянное население. Участок площадью до 1 га в любом из регионов ДФО может получить любой гражданин РФ.